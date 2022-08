Les habitants de la commune de Messaoud-Boudjeriou, dans la daïra d'Ibn-Ziad, ont alerté les autorités sur les dysfonctionnements de la polyclinique implantée dans leur localité.«Notre polyclinique ferme ses portes dès 16h, laissant dans le désarroi les malades ou les citoyens qui auraient besoin de soins urgents», se sont-ils plaints, lundi dernier, arguant du fait que, faute de couverture sanitaire, ils sont contraints à des déplacements d' une dizaine de kilomètres, jusqu'à la ville d'Ibn-Ziad pour être pris en charge. Et d'ajouter que les malades qui n'ont pas de véhicules personnels n'ont comme solution que la location onéreuse de taxis de fraude. Quant aux habitants dans les zones isolées, la situation est encore plus dramatique. «Ils exhortent les autorités locales et de wilaya de prévoir une équipe de permanence pour la polyclinique qui doit être dôtée d'une ambulance de service». «Dans le programme d'équipement des structures sanitaires pour l'année 2023, soumis à l'approbation de la tutelle, nous avons inscrit l'acquisition d'un tel véhicule spécial pour la polyclinique de Messaoud- Boudjeriou», a assuré le DSP de la wilaya de Constantine.