Le caroubier, connu sous le nom scientifique de Ceratonia Siliqua, gagne du terrain et revêt un intérêt particulier dans le programme de régénération des zones incendiées dans la wilaya de Constantine, affirment les services de la Conservation des forêts. Plus de 62 hectares (ha) sont ainsi réservés à la plantation de cet arbre aux multiples vertus, sur les 112 ha prévus dans le cadre du programme de régénération des zones incendiées dans la wilaya de Constantine. Depuis le lancement de ce programme, beaucoup d'efforts ont été déployés par les services des forêts et la société civile, avec la plantation de sept hectares de caroubier, à Oued Sakiet El Roum, dans la forêt de Chettaba, à Aïn S'mara, et huit ha à Djebel Zouaoui, dans la commune d'Ibn Ziad. En outre, un reboisement de sept ha est prévu dans la forêt d'El Meridj. 40 autres ha sont prévus dans les forêts de Draâ El Madjen, Draâ Naga (El Khroub) et Djebel El Ouahch pour la plantation «prochaine» du caroubier. Les plants des différentes espèces végétales, le pin Pignon, le Pin d'Alep, le Cèdre et le caroubier sont acquis par des associations auprès des pépinières.