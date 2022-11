Le département des sciences géologiques de la faculté des sciences de la terre de l'université de Constantine1 organise le 1er Séminaire virtuel international sur les géosciences. L'événement aura lieu du

7 au 9 mars 2023. Néanmoins, les inscriptions sont ouvertes du 28 octobre 2022 au 31 décembre 2022 pour les résumés courts et le 31 janvier 2023 pour les résumés longs. Ce premier séminaire virtuel international réunira des géoscientifiques du monde entier pour une rencontre couvrant toutes les disciplines des sciences de la terre et de l'univers, dans le but d'approfondir les connaissances et d'échanger les expériences, les nouvelles découvertes entre chercheurs. Une plate-forme électronique servira de lien aux chercheurs pour présenter leurs travaux dans les différentes thématiques de ce séminaire et faire avancer les connaissances dans ces régions. L'utilisation de la géomatique, la télédétection et les systèmes d'information géographique facilitent la recherche du fait qu'ils peuvent couvrir de vastes territoires en un temps relativement court. Un gain économique important.