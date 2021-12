Plus de 70 exposants de différentes entreprises industrielles et économiques activant dans le domaine du numérique et de l'électronique participeront au Salon national sur la numérisation et les technologies de l'information «Constan-Tic» devant avoir lieu du 20 au 22 décembre courant à Constantine. Cette édition, première du genre dans l'est du pays, a pour but principal de mettre l'accent sur l'importance des technologies de l'information et leur rôle dans la transformation numérique des entreprises en Algérie, en faisant connaître les mécanismes de l'orientation vers une économie basée sur la numérisation des services. Des concours dans le domaine de l'intelligence artificielle et de la numérisation seront également organisés au cours de cette manifestation de 3 jours, en plus de rendez-vous entre hommes d'affaires et propriétaires de start-up pour étudier les possibilités de conclure des partenariats et tirer profit de l'expérience des sociétés nationales et de leurs infrastructures de base dans le développement de l'innovation et la maîtrise de la numérisation.