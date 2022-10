L'Association arabe des engrais (AFA), en coopération avec le groupe Asmidal, filiale de Sonatrach, organise la 34e Conférence internationale consacrée aux technologies de l'industrie des engrais et l'exposition qui l'accompagne du 3 au 6 octobre en cours à l'hôtel El Aurassi, a indiqué le groupe Sonatrach dans un communiqué. L'événement enregistrera environ 300 participants de 30 nationalités. Animée par un groupe d'experts internationaux, la conférence abordera des sujets liés aux marchés des engrais et aux derniers développements dans les technologies de leur fabrication. Il sera question, également, de l'analyse des questions de grande importance liées à la sécurité alimentaire, en particulier dans la région arabe et le continent africain, ainsi que la question du changement climatique et ses effets sur l'économie mondiale, ajoute la même source. En marge de la conférence, sera donné le coup d'envoi de la caravane agricole qui sillonnera sept wilayas, pour lesquelles la question du rendement dans la culture des céréales a été retenue.