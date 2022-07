La conférence de promotion commerciale Vietnam-Algérie s'ouvrira à la mi-juillet Une conférence virtuelle se tiendra les 13 et 14 juillet pour promouvoir les liens commerciaux entre les localités, les entreprises et les coopératives vietnamiennes avec des partenaires potentiels en Algérie. L'événement fait partie du programme national vietnamien de promotion du commerce en 2022. Une quarantaine d'entreprises vietnamiennes et algériennes sont attendues. Selon les statistiques du ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce, les exportations du Vietnam vers l'Algérie, la quatrième économie d'Afrique, ont atteint 151,1 millions de dollars en 2021, et 65,2 millions de dollars au cours des cinq premiers mois de cette année, en hausse de 17,6% sur un an.