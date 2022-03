Le groupe privé algérien, connu pour sa marque d'électroménager Condor, a annoncé, hier, avoir obtenu six nouvelles autorisations d'exploitation pour de nouvelles unités de production implantées dans la zone industrielle de Bordj Bou Arréridj. Selon le communiqué du Groupe, cinq autorisations ont été délivrées au nom de l'entreprise Bordj Steel, filiale du groupe privé, spécialisée dans la production de charpente métallique, panneaux sandwichs et galvanisation. La dernière autorisation d'exploitation a, pour sa part, été octroyée à l'unité de production de réfrigérateurs du groupe. Un complexe qui «offre 900 nouveaux emplois, avec une capacité de production de 400 000 unités par an», note la même source. Inauguré il y a deux semaines par le ministre de l'Industrie, la mise en service de ce nouveau complexe permettra à Condor de porter sa production totale à plus de800 000 réfrigérateurs par an, dont 30% sont destinés à l'export vers des marchés africains.