Dans le cadre de la mise en oeuvre du dispositif d'allocation chômage destinée aux primo-demandeurs d'emploi, la Cnas octroie à cette nouvelle catégorie d'assurés sociaux une couverture sociale via l'obtention de la carte Chifa. À ce titre, l' agence Cnas d'Alger invite les bénéficiaires de cette prime qui n'ayant pas obtenu la carteChifa pendant leur cursus universitaire ou de la formation professionnelle, de se présenter au centre payeur de la Cnas le plus proche de leur lieu de résidence pour le dépôt du dossier leur permettant d'avoir une carte Chifa et /ou se référer à la plateforme El Hanaa pour s'inscrire et avoir accès pour exprimer leur demande en ligne via le lien: http//elhanaa.cnas.dz. À rappeler que le dossier de la carte Chifa est composé seulement d'une photo d'identité sur un fond clair et la photocopie de la carte d'identité nationale.