Le directeur général des Jeux méditerranéens Oran-2022, Salim Ilès, serait sur un siège éjectable. Selon des sources concordantes, l'ancien nageur ne fait plus l'unanimité au niveau du cercle de décision et son départ est imminent. On lui reproche, dit-on, plusieurs dépassements et dysfonctionnements dans la préparation de ce rendez-vous méditerranéen. La décision sera actée, ajoute-t-on, dès l'installation du nouveau ministre de la Jeunesse et des Sports dans les heures à venir. Son remplaçant serait même prêt, même si son nom n'a pas fuité.