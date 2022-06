Les centaines de milliers d'acquéreurs de logements Aadl, vivent depuis plusieurs années, la peur au ventre. Ils appréhendent quotidiennement des pannes d'ascenseurs des immeubles gérés par Gest-Iimmo, une filiale de l'Aadl. Ce sont ceux qui ont la chance d'avoir dans leurs bâtiments des ascenseurs fonctionnels, qui éprouvent ce sentiment de peur. Pour les autres, ils sont également des centaines de milliers, ils n'en disposent même pas pour cause de pannes qui mettent des années à être réparées. Et généralement, elles ne le sont pas. Dans la quasi-totalité des cités, des programmes de 2001 et 2003, des malades font 10, 12 jusqu'à 15 étages à pied depuis des années, plus trois ans pour certains. Manquant de professionnalisme dans la gestion immobilière, les cadres de Gest-Immo regardent dépérir les êtres humains et les bâtisses sans broncher...