Le Comité du patrimoine mondial, réuni en ligne depuis Fuzhou en Chine, a inscrit cinq nouveaux sites culturels, dont l'Aire culturelle de Hima en Arabie saoudite, a annoncé cette organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture. Ces sites se trouvent en Arabie saoudite, en Allemagne, en Autriche, en Belgique, en France, en Italie, en Tchéquie et au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, indique l'Unesco sur son site Internet. Outre l'Aire culturelle Hima qui renferme plus de 34 sites, entre gravures rupestres et puits, il y a le site transnational «Les grandes villes d'eau d'Europe», fleurons du thermalisme européen. La «colline de Mathilde» en Allemagne, considérée comme un joyau de l'architecture de l'Art nouveau, s'ajoute aux trois villes thermales du pays, inscrites au patrimoine mondial. Le Comité du patrimoine mondial a également décidé d'inscrire «Le phare de Cordouan» en France au patrimoine mondial et les «fresques» du XIVe siècle à Padoue. L'examen des candidatures devrait se poursuivre jusqu'au 28 juillet dans le cadre de la réunion annuelle du Comité du patrimoine mondial, à Fuzhou en Chine.