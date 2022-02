Le service d'ophtalmologie du Centre hospitalo-universitaire de Tizi Ouzou «Mohamed-Nedir» est très apprécié pour la qualité des soins qui y sont prodigués. À l'oeuvre, un groupe de jeunes médecins dynamiques et soucieux de bien accomplir leur noble mission, sous la direction d'un maître-assistant chevronné qui est sur le point d'accéder au rang de professeur. Ce service reçoit un grand nombre de patients, qui viennent de la wilaya de Tizi Ouzou bien sûr, mais aussi des wilayas voisines. Or, au lieu de renforcer ce service, notamment au plan humain, c'est tout le contraire qui se produit. En effet, une décision, qui semble mal mûrie, vient d'être prise: désomais, la formation de médecins résidents, qui sont, en fait, un des appuis sur lequel repose l'équipe médicale, ne sera plus assurée à la Faculté de médecine de Tizi Ouzou. La faiblesse du nombre de praticiens en exercice, au service d'ophtalmologie et la suppression de la formation de résidents dans cette spécialité, induiront inévitablement le blocage de ce service qui pourrait se retrouver dans une situation d'incapacité à faire face à ses missions. Il est urgent que la tutelle se penche rapidement sur cette situation et prenne des mesures salvatrices qui permettront à ce joyau du CHU de Tizi Ouzou d'évoluer et de rendre d'énormes services à une population qui place beaucoup d'espoirs en lui. La situation est grave et appelle une réaction rapide de l'autorité de tutelle.