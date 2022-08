Une large campagne de nettoyage sera organisée, aujourd'hui, dans la commune montagneuse de Chréa dans le cadre des mesures préventives contre le risque des incendies de forêts menaçant son couvert végétal. Selon le président de la commune, Samir Semalia, cette campagne «a été programmée dans le cadre de la campagne de lutte contre les incendies de forêts, au profit des places publiques, des sites boisés et des espaces ouverts connus pour leur importante affluence de visiteurs et de touristes, à l'origine d'une accumulation de déchets pouvant provoquer des incendies». Cette campagne est organisée en coordination avec divers organismes publics, dont les établissement Mitidja Hadaïk, Nadhafa et Inara, ainsi que l'entreprise d'enfouissement technique des déchets, avec l'implication des services de nombreuses communes voisines, à l'instar de Blida et Ouled Yaïch, des directions exécutives, d'entreprises privées et d'associations de la société civile.