Une foire commerciale des manuels et fournitures scolaires sera organisée à l'initiative de la direction du commerce et de la promotion des exportations de Chlef du 1er au 30 septembre prochain, au restaurant universitaire central du centre-ville, a indiqué mardi cette structure. Cette manifestation a pour objectif de "proposer des fournitures et des manuels scolaires à des prix compétitifs prenant en compte le pouvoir d'achat du citoyen", a souligné le responsable du service de l'observation du marché et de l'information économique, Bouziane Mohamed qui précise que 18 commerçants spécialisés dans la vente de fournitures scolaires, de tabliers et de vêtements, seront de la partie, parallèlement à la coordination assurée avec l'Office national des publications scolaires. De nombreux citoyens de la ville de Chlef se sont félicités de cette initiative, appelant à "l'examen de la possibilité d'ouverture d'autres points de vente au niveau des différentes régions de la wilaya pour permettre à tout un chacun de bénéficier des offres et remises proposées en la matière".