À l'aéroport de Beyrouth, le médecin libanais Riad Sarkis s'enorgueillit de pouvoir aider à freiner la pandémie de coronavirus dans le monde. Alors qu'il évoque le sujet, son arme secrète remue la queue près de lui: un chien. Des chiens renifleurs, spécialement formés, peuvent en effet détecter en quelques secondes une personne infectée par ce virus, y compris à un stade très précoce qui donnerait un test PCR négatif, affirme Riad Sarkis. «Le meilleur ami de l'homme» peut aujourd'hui sauver plus de vies humaines que jamais, en arrêtant la propagation de la pandémie, ajoute-t-il. «Le jour où nous construirons une machine avec un nez électronique qui amplifie les odeurs 10000 fois, alors on pourra remplacer les chiens. Pour l'instant, nous avons besoin d'eux», poursuit-il. L'oncologue et professeur en chirurgie digestive, a déjà consacré 12 ans à des recherches sur la détection du cancer par les chiens, en vue d'augmenter les chances de traitement précoce. Sa technique, qui n'est pas destinée à remplacer les tests PCR, est déjà utilisée dans plusieurs aéroports internationaux, dont Dubai, Helsinki et Sydney.