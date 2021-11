La Commission des recours du ministère de l'Industrie aurait contacté les concessionnaires candidats pour l'importation des véhicules afin de combler certaines lacunes. Une fois fait, ces concessionnaires devront obtenir les autorisations définitives pour l'importation de voitures, en 2022. Il s'agit de huit concessionnaires, selon un site spécialisé citant la Sarl Emin Auto, concessionnaire exclusif des produits JAC et JMC, la Sarl ALC qui représente la marque Chery en Algérie, l'Eurl LD Azouaou qui est le représentant exclusif de Mahindra Tracteurs en Algérie et Eurl Sariak Auto Handler de la marque Baic. On trouve aussi le représentant des marques Kia et Hyundai pour les voitures utilitaires, celui de Mahindra et Geely. Enfin, Maghreb Truck Company SPA, distributeur de la marque MAN et Sarl Benouatas Industrie pour le matériel de travaux publics et manutention Hangcha et Maxwell.