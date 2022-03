L'Entreprise nationale de charpente et de chaudronnerie «Encc», filiale du Groupe Imetal, vient de commercialiser la première centrale à béton made in Algeria. Une centrale fabriquée par l'unité Promech Annaba au profit de l'EPE Granu-Est, filiale du Groupe Gica.

La cérémonie de signature du contrat a eu lieu jeudi dernier à Annaba, en présence de Saïd Arabat, président-directeur général de l' Encc Spa et de son homologue Cherif Belamadi, président-directeur général de l' EPE Granu-Est SPA, ainsi que le staff dirigeant des deux entreprises.