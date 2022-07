Tous les grands clubs ont une histoire. belle, fantastique et originale. Un projet social et sportif étant son grand objectif. Un projet que relatent les auteurs Mahdi Boukhalfa et Saïd Selhani dans un livre paru aux «Editions Du Net» sous le titre «Cent ans de football (1921-2021): la Phase historique». Dans ce recueil, les auteurs retracent le parcours et l'histoire du doyen des clubs algériens, jalonnés de hauts faits d'armes. Tout un travail de mémoire tant les documents restent rares, notamment sur l'épopée du Mouloudia entre les deux grandes guerres, notent les auteurs dans le prologue. Deux auteurs et journalistes ayant à leur actif plusieurs ouvrages, dont «Mama Binette, naufragée en Barbarbie», «La Cantera, il était une fois Bab El Oued» de Mahdi Boukhalfa. «Tout sur la JSK» et «CR Belouizdad, 55 ans» de Saïd Selhani.