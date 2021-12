La victoire de l'Algérie en finale de la Coupe arabe a donné lieu, samedi soir, à des tensions entre supporters algériens et forces de l'ordre, à Paris, sur la célèbre avenue des Champs-Élysées qui avait été interdite aux supporters. Après les premières manifestations de joie dans le calme, dans le quartier parisien de Barbès, plusieurs centaines de supporters algériens se sont rassemblés sur les trottoirs des Champs-Élysées et la circulation automobile était très dense sur l'avenue. Et cela malgré l'interdiction de se rassembler, des supporters de l'Algérie se sont rendus sur les Champs-Élysées à Paris. La tension est même montée avec les forces de police sur place au point d'avoir dégénéré. Selon un premier bilan établi, 130 personnes ont été verbalisées pour non-respect de l'arrêté préfectoral, a annoncé sur Twitter la préfecture de police de la capitale française. Les forces de l'ordre avaient été déployées en très grand nombre sur les trottoirs des Champs-Élysées et à leurs abords. Le préfet de police y avait annoncé l'instauration d'un périmètre de sécurité à l'intérieur duquel la présence des supporters était interdite.