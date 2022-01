Dans le cadre de la célébration du 60e anniversaire du recouvrement de l'Indépendance de l'Algérie, l'association «Djembana», spécialisée dans la promotion du dialogue historique et culturel autour des questions identitaires en lien avec l'Algérie, organise, en collaboration avec le «Global Studies Institute» de l'université de Genève et l'Institut d'études politiques de l'université de Lausanne, un colloque sur le thème La Suisse et les Accords d'Evian: d'une rive à l'autre, 30 ans après. L'évènement aura lieu les 19 et 20 mars 2022. Une exposition de photographie est également prévue du 14 mars au 3 avril au parc des bastions de Genève.