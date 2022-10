L'ancienne icône du football français Eric Cantona a réaffirmé son soutien aux questions humanitaires justes, à leur tête la Palestine qui souffre des crimes de l'occupant sioniste. Sur son compte instagram, Cantona a publié une photo de lui portant le maillot du club écossais Celtic Glasgow et du drapeau palestinien. Selon ce qui a circulé, les revenus de la vente de ce maillot seront versés aux camps des réfugiés palestiniens. Cette initiative de l'ancien joueur tricolore n'est pas première du genre. Si peu d'artistes français ont exprimé leur solidarité avec les Palestiniens, Éric Cantona, qui s'est souvent engagé pour différentes causes (notamment le mal-logement), avait soutenu la campagne «Hoping for Palestine» (Espoir pour la Palestine, une campagne de solidarité). «?Hoping Foundation récolte des aides pour soutenir les interventions d'urgence à Gaza de l'Association d'aides médicales à la Palestine», a-t-il commenté sous la photo.