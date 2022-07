Le groupe de télévision a remporté le nouvel appel d'offres portant sur la diffusion des droits de la Ligue des Champions, de la Ligue Europa et de la Ligue Europa Conférence pour la période de 2024 à 2027. Si Canal+ n'a pas révélé le montant de sa mise, celle-­ci serait de 480 millions d'euros, selon L'Equipe. Outre Canal+, beIN Sports était sur les rangs. Bien qu'il n'ait rien emporté, le réseau qatari se dit satisfait, certain que Canal+ lui sous-licenciera un volume de matchs. «On [en] aura probablement plus qu'aujourd'hui», s'est-on réjoui en interne. Aujourd'hui, beIN Sports diffuse 80% des matchs de la Ligue des Champions pour 30% du contrat total, qui atteint 370 millions d'euros environ. Et Canal+ débourse le solde pour les plus belles affiches.