Canal Algérie a consacré son émission Questions d'actu du lundi dernier aux évènements dramatiques en Palestine où le sionisme barbare a non seulement atteint de nouveaux sommets, mais redouble de férocité contre Ghaza et les Palestiniens d'El Qods-Est occupée qui défendent à mains nues le sanctuaire de la mosquée El Aqsa et l'esplanade des Mosquées. Les quatre intervenants, mobilisés par les soins de la rédactrice en chef Nawel Abada, et sollicités, sur le plateau, par la brillante modératrice Feriel Assari, ont souligné l'expansionnisme brutal de l'Etat hébreu qui, en encourageant les tentatives des colons israéliens de s'emparer d'El Aqsa, confirme l'opinion, désormais établie, de son mépris pour les accords d'Oslo et de Camp David et de sa détermination à judéiser tous les territoires palestiniens occupés, depuis 1967. Maged Nejmeh (Afrique Asie), Dominique Vidal (Le Monde diplomatique), Fares Chahine (correspondant d'El Watan à Ghaza), Mustapha Haddam (analyste politique) et Azzedine Chabane (L'Expression), ont ainsi pointé la responsabilité des dirigeants sionistes dans la tragédie que vit le peuple palestinien, sous le regard équivoque de la «communauté internationale».