Le ministère de la Santé organisera, à partir du 14 novembre, en collaboration avec la clinique mobile «Voie de la prévention», une campagne de sensibilisation au dépistage précoce du diabète, a indiqué hier un communiqué du ministère. Placée sous le thème «L'éducation sanitaire protège notre avenir», cette campagne de sensibilisation sera marquée par un riche programme qui comprend des ateliers interactifs au profit des enfants pour leur apprendre à mieux vivre avec cette maladie. Cette campagne de six jours (14-19 novembre 2022) permettra de bénéficier de consultations dans plusieurs spécialités, telles que l'ophtalmologie et la cardiologie, ainsi que d'analyses médicales. Des conseils seront également prodigués par des spécialistes. La campagne se déroulera au siège du ministère de la Santé, les 14 et 15 novembre, à la promenade des Sablettes et au Sanctuaire des Martyrs (14-19 novembre), au centre pour personnes âgées de Dély Ibrahim (16-17 novembre), ainsi qu'au centre pour personnes âgées de Bab Ezzouar (18-19 novembre).