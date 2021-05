L'antenne de wilaya de Sétif relevant de l'Agence nationale de l'emploi (Anem) a lancé une campagne d'information pour faire connaître les services numériques développés par le secteur. Cette campagne d'information s'inscrit dans le cadre d'une initiative du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale. Dans ce cadre, un plan de communication devant se poursuivre jusqu'au 4 juin prochain visant la sensibilisation des citoyens sur l'importance des plateformes numériques disponibles et leur utilisation, a été élaboré. Le choix de la numérisation adopté par le ministère de tutelle permettra d'alléger les procédures administratives pour le citoyen et l'administration et de lutter contre la bureaucratie. Le secteur dispose de plus de 118 services électroniques offerts à partir de 35 plateformes numériques, en plus de la numérisation de quatre procédures administratives dont 31 opérationnelles et trois téléchargeables via le téléphone portable.