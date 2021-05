La Chambre algérienne de commerce et d'industrie (Caci) envisage la création de plus de 20 Conseils d'affaires mixtes regroupant des entreprises algériennes et étrangères, dans une démarche visant à promouvoir les exportations nationales hors hydrocarbures et à drainer les investissements, indique la directrice de la Caci, Wahiba Bahloul. Elle a précisé que «la Chambre algérienne de commerce et d'industrie a échangé, par voie diplomatique, des projets d'accord avec ses homologues étrangères, en prévision de la mise en place d'une feuille de route permettant d'intensifier les échanges commerciaux avec les pays concernés». À ce jour, la Caci a opérationnalisé 30 Conseils d'affaires entre l'Algérie et d'autres pays, dont les plus récents sont le Mali, le Niger, le Kenya, la Tanzanie, le Sénégal et le Mozambique, a-t-elle fait savoir