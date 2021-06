À la poste de Dar El Beïda, la consternation d'un citoyen a été grande en apprenant qu'il n'a, en aucun cas, le droit de retirer plus de 200 000 DA de son compte CCP. Certes, ce montant est plafonné depuis, quelques mois déjà pour l'ensemble des retraits à vue dans les postes. Cependant, la personne qui exprime le besoin de retirer une somme plus importante avait le droit d'introduire une demande et une date lui est généralement fixée pour se présenter et récupérer son argent. Car, il ne faut pas l'oublier, il s'agit bien de son argent! Or, au niveau de la poste de Dar El Beïda, une responsable explique à un client que depuis la mise en place des mesures sanitaires en raison de la pandémie de la Covid-19, il n'est plus possible d'introduire des demandes et que le détenteur du CCP est tenu de se contenter de retirer quotidiennement 200.000 DA jusqu'à épuisement de son solde! Et lorsqu'il est expliqué à l'employée qu'il s'agit d'une dame de 82 ans, celle-ci persiste «82 ans ou 100 ans, ça s'applique à tout le monde».