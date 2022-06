Les millions de fans de «l'ado-star» se posent la question. Où est donc passée leur idole? Qu'ils en soient rassurés: Ines a été aperçue, hier, en compagnie des membres de sa famille toute pétillante et toujours aussi souriante. On apprend qu'elle est plongée dans ses études, et qu'elle vient de passer les épreuves anticipées du baccalauréat français. Vous n'en doutez pas, elle a franchi cette première étape avec brio en obtenant une note de plus de 18/20, cela malgré les circonstances de ces dernières semaines où elle s'est retrouvée, malgré elle, impliquée dans l'affaire, des étudiants arnaqués. La jeune actrice, qui n'est plus sous contrôle judiciaire, peut compter sur l'appui de ses parents pour traverser cette épreuve difficile. Elle devrait être fixée sur son sort d'ici à la fin du mois et tous ces tracas ne seront qu'un mauvais souvenir.