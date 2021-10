Une bonne nouvelle n'arrive jamais seule. Après la réouverture partielle des frontières aériennes et la reprise des vols Alger-Londres par Air Algérie, c'est au tour de la compagnie aérienne nationale du Royaume-Uni, British Airways, de reprendre à partir du mois de novembre prochain, ses vols avec l'Algérie. Le 1er vol est programmé pour le 14 novembre à partir de Londres, après plus d'un an et demi d'arrêt en raison de la Covid-19. Le vol Alger (Houari Boumediene)- Londres (Heathrow) sera assuré 2 fois par semaine: dimanche et jeudi. Concernant les prix, ils demeurent chers. Sur le site d'Air Algérie, le billet, aller simple Alger-Londres est fixé à partir de 525 livres sterling. Sur le site de British Airways, le prix est encore plus élevé. Pour un vol Londres-Alger, le 14 novembre départ à 8h10 et arrivée à 12h05, on ne dépensera pas moins de 731 livres sterling.