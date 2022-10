Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Brahim Merad, a effectué, lundi, une visite de travail et d'inspection au niveau de la direction des titres et documents sécurisés, où il s'est enquis des préparatifs pour la sécurisation du sommet arabe, en ce qui concerne l'attribution des accréditations, indique un communiqué du ministère. «M. Merad a salué les efforts consentis par les jeunes compétences algériennes qui ont veillé à développer un système électronique intégré et moderne, répondant aux standards internationaux, en prévision de ce rendez-vous arabe», rapporte le communiqué. «Le ministre a affirmé la nécessité de poursuivre le travail avec le plus haut degré de responsabilité et de vigilance pour assurer le déroulement de cet évènement dans les meilleures conditions», ajoute la même source.