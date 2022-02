Une énième gifle pour le Makhzen. Un revers de plus, un revers de trop. Le président de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), Brahim Ghali, devrait participer au 6ème Sommet Union européenne-Union africaine qui se tiendra les 17 et 18 février 2022 à Bruxelles en Belgique. En effet, des sources européennes font savoir que le chef du Polisario, Brahim Ghali, pourrait être présent à ce sommet intercontinental. Une annonce qui n'est pas du goût de nombreux députés européens sous prétexte que sa présence pose des problèmes d'ordre diplomatique et protocolaire avec le Maroc. Rabat aurait même menacé de revoir le niveau de sa représentation lors de ce sommet et le réduire au strict minimum, soit à une petite poignée de fonctionnaires.