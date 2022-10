Le président de l’Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali, effectuera du 24 au 28 octobre deux visites officielles en Slovénie et en Hongrie à la tête d’une délégation de l’Assemblée, a indiqué un communiqué de l’institution parlementaire. « Lors de ces visites, le président de l’APN aura des séances de travail avec les hauts responsables des deux pays, au cours desquelles seront examinés les moyens de renforcer les relations bilatérales fondées sur l’amitié et le respect mutuel, ainsi que les questions d’intérêt commun, notamment la coopération parlementaire, politique et économique », précise le communiqué.

« L’Algérie, liée à la Slovénie et à la Hongrie par des accords bilatéraux dans différents domaines, a renforcé sa coopération avec ces deux pays amis au niveau parlementaire par l’installation de deux groupes d’amitié », a indiqué la même source.