Le groupe pétrolier britannique British Petroleum (BP) est en pourparlers avec l'italien Eni, pour que ce dernier reprenne ses actifs en Algérie, a rapporté lundi 31 mai 2021 l'agence Reuters. Citant des sources ayant requis l'anonymat, le britannique a indiqué que les deux groupes n'ont pas souhaité faire de commentaires à ce sujet. Les sources de Reuters ont précisé que «BP et Eni étaient en pourparlers préliminaires pour que le groupe italien reprenne les actifs de BP en Algérie». BP et Eni ont également examiné l'idée de créer un joint-venture en Algérie similaire au modèle angolais, ont ajouté les mêmes sources. Selon l'agence de presse britannique, cet accord permettrait à BP de «céder ses actifs algériens après son échec depuis 2019 à vendre sa participation de 45,89% dans l'usine de gaz naturel d'In Amenas. BP détient également une participation de 33% dans l'usine à gaz d'In Salah». La même source a rappelé qu'en Algérie, les groupes internationaux qui exploitent ou détiennent des participations dans les champs de pétrole et de gaz perçoivent des redevances fixes basées sur la production des champs, dans le cadre de ce que l'on appelle les accords de partage de production (PSA).