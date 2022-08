Le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani, a fait état, lors de sa visite de travail et d'inspection à l'établissement Télédiffusion d'Algérie (TDA) et au Centre téléport de Bouchaoui, de l'équipement de la TDA d'une station terrestre pour domicilier toutes les chaines de télévision privées et les soumettre à la loi algérienne, relevant que l'opération devrait être parachevée, courant février prochain, en finalisant les procédures de domiciliation de ces chaînes qui seront définitivement de droit algérien.

Le ministre a, par ailleurs, annoncé la relance du projet de «Media City» à Bouchaoui, qui regroupera la Radio, la Télévision et la Télédiffusion d'Algérie (TDA), précisant que ce projet vise à «assurer la complémentarité entre différents établissements» dans le domaine de la diffusion et la production dans les studios de Media City. Une chaîne de studios sera créée dans un premier temps, une fois les procédures relatives au foncier et aux études préliminaires finalisées, a précisé le ministre.