Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, devrait prendre part demain, à la réunion extraordinaire des ministres des Affaires étrangères pour examiner les développements de la question du barrage de la Renaissance (Gerd), sous l'égide du Conseil de la Ligue arabe. Pour ce faire, Sabri Boukadoum a reçu, hier, un appel téléphonique de son homologue tunisien Othman Jerandi. Le ministre tunisien des Affaires étrangères a expliqué sur twitter que l'entretien téléphonique avait porté sur la coordination des positions sur nombre de questions régionales et internationales d'intérêt commun. «Nous avons réitéré la solidité des liens de fraternité, le destin commun de nos deux pays et la concertation autour des dossiers les plus importants au menu de la réunion des ministres des Affaires étrangères arabes à Doha», peut-on encore lire dans le tweet de Othman Jerandi.