Quelque 75.511 tonnes de marchandises ont été exportées en 2021 vers des pays de l'Afrique de l'Ouest à partir des postes frontaliers du «Chahid Mustapha Ben Boulaïd» (Tindouf) et de Bordj-Badji-Mokhtar et Timiaouine.

Durant la même période, 14.321 tonnes de différentes marchandises ont été exportées à partir du poste frontalier algéro-mauritanien «Chahid Mustapha Ben Boulaïd». La valeur marchande des exportations vers la Mauritanie et le Mali au cours de la même année, a été de l'ordre de 1.017.685.777 de DA.

Il s'agissait, entre autres, de plus de 612 millions de DA de produits alimentaires, de plus de 436 millions de DA pour les exportations de ciment, de plus de 307 millions de DA d'exportations de dattes.