Une récolte excédant les 3,8 millions de quintaux de dattes est attendue au terme de cette saison agricole 2022- 2023 dans la wilaya de Biskra. 60% de cette production seront de la variété de haute qualité Deglet nour avec plus de 2 millions de quintaux au côté des autres variétés de ghars, mechdegla et degla beïdha a précisé Mohamed-Amine Houhou. La production attendue de la variété précoce ghars dépassera, à la faveur des conditions climatiques favorables, les 600.000 quintaux tandis que les quantités attendues des variétés degla beïdha et mechdegla seront supérieures à 1 million de quintaux. La production de dattes de la wilaya présente ainsi une nette évolution grâce à l'entrée en phase de production de jeunes palmiers-dattiers plantés depuis 5 années.