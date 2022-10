Un Institut algérien de formation spécialisé en sciences islamiques sera ouvert prochainement à Agadès, au Niger, a indiqué jeudi à Tizi Ouzou, le ministre des Affaires religieuses et des Waqfs, Youcef Belmehdi. L'ouverture de cet Institut s'inscrit dans le cadre de «la nouvelle approche de la politique de l'Algérie qui s'oriente davantage vers la formation dans le domaine religieux comme dans l'ensemble des autres domaines», a déclaré le ministre à l'Institut d'enseignement religieux Sidi Abderrahmane d'Illoula Oumalou, au sud-est de Tizi Ouzou, où il a donné le coup d'envoi de la session de formation spécialisée au profit des étudiants des Instituts islamiques pour l'année 2022/2023. Le futur Institut servira, a-t-il ajouté, à «entretenir les relations avec nos voisins de ce pays et répandre une pensée religieuse modérée» dans la région. Récemment, le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Yacine Merabi a participé, dans la région de Zinder au Niger, au lancement des travaux de réhabilitation et de développement du Lycée professionnel d'amitié Niger-Algérie.