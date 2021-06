Le président américain, Joe Biden, a choisi pour son premier sommet avec Vladimir Poutine à Genève, le 16 juin dernier, d'offrir à son homologue russe une paire de ses lunettes de soleil favorites, un modèle aviateur fabriqué par une entreprise américaine dont le patron, Peter Waszkiewicz, dit avoir eu la «surprise» de voir ses lunettes utilisées comme cadeau diplomatique. Peut-être bientôt sur le nez du président russe, ces lunettes sont habituellement portées par des militaires: l'entreprise a un contrat avec l'armée américaine depuis 1978 et lui fournit 25000 paires chaque mois, en plus de celles vendues au grand public. La fabrication de chaque paire de ces lunettes à monture dorée, nommées Concorde en référence à l'avion supersonique, nécessite 200 étapes et dure six semaines. «Le président Biden, j'en suis sûr, a donné ces lunettes au président Poutine comme un symbole de notre héritage national», a déclaré Peter Waszkiewicz. «Espérons que ce soit le symbole de la paix.».