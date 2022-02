L'avocate au barreau d'Alger et chercheuse en droit de l'histoire, Fatma Zohra Benbraham, a porté plainte contre les autorités françaises et les présidents, de Valéry Giscard d'Estaing à Emmanuel Macron, devant la Cour pénale internationale à La Haye. Pour mener son combat, l'avocate Fatma Zohra Benbraham s'appuie sur un document officiel dans lequel le gouvernement français a reconnu les

200 essais nucléaires effectués en Polynésie française entre 1966 et 1996. Il y a 62 ans, la France effectuait le premier de ses essais nucléaires atmosphériques. «Gerboise Bleue», le nom du test, avait eu lieu à Reggane. Les habitants de la région vivent toujours avec les effets des retombées de ces essais nucléaires. Les essais ont impacté Reggane et plus largement sur 700 kilomètres de diamètre. «La France ne veut pas reconnaître le diamètre dans lequel ces explosions ont eu lieu. La liste des maladies radio-induites qui s'élève actuellement à 42 maladies radio-induites n'est reconnue que pour 12 de ces cas. Il convient d'en citer quatre autres. On est donc loin d'une reconnaissance de l'impact sanitaire sur les citoyens.».