Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, effectue une visite en France. Il a été reçu ce samedi par le ministre français de l'Intérieur, Gerald Darmanin. Selon un tweet de ce dernier, les deux ministres ont discuté de l'organisation des cultes en Algérie et en France. «Avec le ministre algérien des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, nous avons échangé aujourd'hui sur l'organisation des cultes dans nos pays respectifs», a-t-il écrit.