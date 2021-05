Lors de son passage à la Radio nationale, le président de la Fédération algérienne de football, Charaf-Eddine Amara est revenu sur son séjour au Qatar et sa rencontre avec le sélectionneur Djamel Belmadi.

«J'ai rencontré le sélectionneur national, Djamel Belmadi, et il sera présent à la fin du mois prochain en Algérie», a annoncé Amara ajoutant que «Belmadi va commencer les préparatifs des rencontres contre Djibouti et le Burkina Faso (en qualifications du Mondial du Qatar, ndlr), et nous lui fournirons toutes les conditions pour continuer à récolter des résultats positifs». Amara a ainsi mis fin aux spéculations sur le départ de Belmadi de la sélection nationale.