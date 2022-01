Le sélectionneur national, Djamel Belmadi, a été choisi, ce vendredi, meilleur entraîneur du monde, dépassant nombre des meilleurs entraîneurs du monde. Belmadi a remporté le titre de meilleur entraîneur du monde, lors du vote lancé par Goal, sponsorisé par FIFA 22, pour déterminer l'équipe idéale pour l'année 2021. Djamel Belmadi a obtenu 83% du total des voix, qui a dépassé les 27 500. Il dépasse l'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, arrivé 2e du scrutin avec 10% des voix (+3216) et l'entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel, qui a remporté 5% des voix, suivi de Mancini et Scaloni avec respectivement 2% et 1%. Belmadi a pu arracher le titre de meilleur entraîneur de la formation idéale pour l'année 2021, grâce aux résultats impressionnants obtenus avec les Verts invincibles depuis 34 matchs consécutifs sans défaite.