Le célèbre chercheur algérien Belgacem Haba a été reçu au niveau des locaux de Nasdaq et de Nyse (New York Stock Exchange), comme invité d'honneur pour assister à l'ouverture de la Bourse Nyse. Mais aussi à la fermeture de celle de Nasdaq à New York. Il s'agit de ce qu'a confirmé l'inventeur le plus célèbre d'Algérie sur ses réseaux officiels. Sur la même publication, Belgacem Haba a également fait état que ses deux entreprises Xperi et Adeia seront, désormais, au niveau de Nyse et de Nasdaq. Ce dernier constitue le deuxième plus important marché d'actions aux États-Unis. En cette occasion, les images du chercheur algérien Belgacem Haba ont été largement diffusées. Et ce, sur l'une des plus prestigieuses façades de New York, celle de Nasdaq.