Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, dans un message adressé au directeur général de la Protection civile, le colonel Boualem Bourelaf, salue les efforts et le professionnalisme des services de la Protection civile pour l'accompagnement et la contribution à la réussite de la 19e édition des Jeux méditerranéens et les festivités du 60e anniversaire de l'indépendance. À noter, que la direction générale de la Protection civile a accompagné la commission chargée de l'organisation des Jeux méditerranéens en veillant sur l'application stricte des normes et mesures de sécurité au niveau de toutes les structures de compétition, entraînement et hébergements, et la mise en place d'un plan de sécurisation judicieusement élaboré afin d'assurer la sécurité durant les Jeux.