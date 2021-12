«Let it fly (laisse-le voler)» serait apparemment le nouveau slogan publicitaire de la compagnie aérienne Qatar Airways.

Un slogan inspiré du but d'anthologie inscrit par l'international algérien Youcef Belaïli contre le Maroc en quarts de finale de la Coupe arabe de la FIFA-2021 qui se tient justement au Qatar. En effet, c'est avec le titre « Let it fly» que la compagnie qatarie a tenu à célébrer, sur son compte officiel twitter, le but de Youcef Belaïli. Un tweet accompagné de la vidéo de la réalisation de l'Algérien.

Selon des sources, Qatar Airways aurait acheté les droits de diffusion de l'extrait du but de Belaïli pour l'exploiter dans un spot publicitaire sur Insta.