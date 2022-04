Mais où est donc passé Youcef Belaïli? Titulaire mardi avec l'Algérie contre le Cameroun en barrages retour de la Coupe du monde 2022 (1-2, a.p.), l'ailier était censé rejoindre son club de Brest dans la foulée. Problème: son entraîneur Michel Der Zakarian a révélé, hier, que le Fennec n'est toujours pas rentré en Bretagne. Pis encore, l'Algérien n'a donné aucune nouvelle et ne répond pas... «On n'arrive pas à le joindre, il n'y a pas de réponse. La moindre des choses c'est d'appeler», a pesté le technicien en conférence de presse. Visiblement anéanti par l'élimination des Fennecs, Belaïli se montre décevant depuis son arrivée lors du mercato d'hiver (une passe décisive en six matchs joués). Et cet écart ne va pas arranger les choses... Déjà auteur de mauvais choix extrasportifs qui l'ont plombé par le passé malgré son immense talent, le vainqueur de la CAN 2019 se montrait pourtant très motivé à l'idée de parvenir enfin à s'imposer en Europe...