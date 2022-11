Plus de 350 jeunes issus de 18 wilayas ont marqué de leur présence, à la cinémathèque de Béjaïa, l'ouverture de la 14e édition du Festival national de la chanson patriotique.

Le coup d'envoi s'est caractérisé par un défilé général et la présentation sur scène des différentes troupes qui sont à la phase de qualification après avoir participé aux premières étapes, successivement, au centre, à l'est, à l'ouest et au sud du pays, et qui visent toutes à décrocher la timbale à la clôture de l'évènement, prévu samedi prochain.»Le niveau est tel que chaque troupe ambitionne de se distinguer.

Elles ont travaillé d'arrache-pied pour cela», a souligné l'un des organisateurs qui précise que l'objectif est «de faire éclater et de révéler des talents portés sur ce genre artistique, qui mêle lyrisme, complainte, poésie et musique», ajoutant que «c'est un art plein qui ne s'accommode pas de trivialité». La compétition est organisée de sorte à favoriser les partitions innovantes, qu'elles soient orchestrées ou polyphoniques ou proposant des harmonies à plusieurs variations de voix (soprano, alto et ténor), a-t-on encore souligné, indiquant que les répliques ne sont plus tolérées.