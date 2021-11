L'association «El Moustakbel» pour le développement de Batna vient de lancer la 1ère version en braille du kit de l'Unicef de l'expression et de l'innovation, en présence de la représentante de cette organisation, en Algérie et coordinatrice des programmes, docteur Thoria Hassan Hussein. L'innovation consiste en la transposition des 12 activités du kit en braille et sous forme tactile. Une copie a été remise à la représentante de l'Unicef à l'école des sourds-muets de la ville de Batna. Docteur Thoria Hassan Hussein a considéré que cette version est «un don précieux de l'Algérie à tous les enfants aux besoins spécifiques du monde, notamment les malvoyants». Elle a également ajouté que cette initiative de l'association «El Moustakbel» pour le développement de Batna sera utile pour les adolescents de 10-19 ans aux besoins spécifiques de l'Algérie mais aussi à leurs pairs, à travers le monde qui peuvent ainsi, profiter de ce kit, pour développer leurs compétences sociales et créatives.