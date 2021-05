La Caisse nationale du logement (CNL) vient d'éditer une nouvelle revue dédiée au secteur de l'habitat, dont le premier numéro a paru le mois de mai courant. Baptisée Bâtisseurs.dz, cette publication institutionnelle, dont l'édition est trimestrielle, donnera la parole aux entrepreneurs qui ont choisi d'investir et de prendre des risques dans ce secteur. Elle narrera leur success-story, leurs réalisations et bien sûr dira aussi leurs contraintes et difficultés. Regroupant plusieurs rubriques, la revue, publiée dans les deux langues (arabe et français), propose une panoplie de sujets et thématiques en lien avec le secteur de l'habitat. La rubrique «Actualités du secteur» traite de la relance de tous les chantiers à l'arrêt, alors que la rubrique «Evénement» est consacrée à l'inauguration du nouveau siège de la CNL. Pour ce premier numéro, le «Dossier» est réservé au logement promotionnel aidé (LPA II). Disponible en version numérique sur le site www.cnl.gov.dz, la revue Bâtisseurs.dz est également diffusée par abonnement, selon la CNL.